Пашиняна знову висунули на посаду прем’єра Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На посаду прем’єр-міністра Вірменії вже вдруге висунули кандидатуру Нікола Пашиняна. Про це йдеться у повідомленні вірменської служби “Радіо Свобода”, передає УНН.
За інформацією видання, кандидатуру Пашиняна висунули парламентські фракції “Царукян” і “Елк”, а також низка депутатів, що раніше покинули фракцію Республіканської партії Вірменії.
Зазначається, що термін висування кандидатів на пост прем’єр-міністра закінчився сьогодні, 30 жовтня, о 18:00.
Як відзначає видання, висунуто тільки одну кандидатуру — Нікола Пашиняна.
Нагадаємо, 16 жовтня Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня 2018 року національні збори Вірменії не обрали прем’єр-міністра.
Напередодні парламентська фракція “Елк” висунула кандидатуру в.о прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на пост прем’єр-міністра Вірменії.