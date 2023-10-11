Президент України розповів, чи потисне руку путіну, щоб зупинити війну

Цитата

«Я буду дуже чесним. Він не хоче нічого закінчувати, йому нецікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб зупинити її, ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. Не хоче. Немає нікого, хто зацікавлений у поверненні до тих відносин, які були раніше з росією. В голові він хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні, це проблема, - заявив президент.

За його словами, володимир путін хоче окупувати більше територій, які були під захистом радянського союзу. Йдеться, зокрема, про Молдову та країни Балтії.

«Я думаю, що його ідея полягає в тому, щоб взяти деякі країни НАТО, які входили до складу СРСР, я думаю, що мова йде про країни Балтії», – відповів Зеленський.

Доповнення

Також Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна росії проти України знаходиться вже на завершальному етапі. На запитання, чи задоволений Зеленський швидкістю українського контрнаступу, президент відповів, що викликів багато, але ініціатива за Україною.