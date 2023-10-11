Президент Украины рассказал, пожмет ли руку путину, чтобы остановить войну.

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«Я буду очень честен. Он не хочет ничего заканчивать, ему неинтересно, этого никогда не будет. Рукопожатие ничего не значит. Если вы хотите остановить войну, вы сделаете все возможное, чтобы остановить ее, вы разговариваете со всеми людьми, которые готовы к переговорам. Не хочет. Нет никого, кто заинтересован в возвращении к тем отношениям, которые были раньше с россией. В голове он хочет двигаться вперед, и не только в Украине, это проблема, - заявил президент.

По его словам, владимир путин хочет оккупировать больше территорий, которые были под защитой советского союза. Речь идет, в частности, о Молдове и странах Балтии.

«Я думаю, что его идея состоит в том, чтобы взять некоторые страны НАТО, которые входили в состав СССР, я думаю, что речь идет о странах Балтии», – ответил Зеленский.

Дополнение

Также Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война россии против Украины находится уже на завершающем этапе. На вопрос, доволен ли Зеленский скоростью украинского контрнаступления, президент ответил, что вызовов много, но инициатива за Украиной.