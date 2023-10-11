Зеленський про завершення війни: "Це остання частина"

Цитата

«Я не можу вам назвати точну дату, я думаю, що ніхто, можливо, тільки Трамп, колись. Я точно знаю, що ми переходимо в контрнаступ, що росія покине наші території. Я думаю, що знаю коли, але не можу вам цього сказати. Це остання частина війни. Це не середина. Першим періодом була окупація, потім зупинка наступу і перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми знаходимося в останній частині. У нас є багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій частині», - заявив Зеленський.

На запитання, чи задоволений Зеленський швидкістю українського контрнаступу, президент відповів, що викликів багато, але ініціатива за Україною.

«Йдемо далі, вперед. Ми втрачаємо багато людей, але ми йдемо вперед», - зазначив президент.

Доповнення

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.