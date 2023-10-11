Зеленский о завершении войны:"Это последняя часть"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник вечером журналистам из Румынии, что полномасштабная война россии против Украины находится уже на завершающем этапе. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
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«Я не могу назвать вам точную дату, я думаю, что когда-нибудь никто, возможно, только Трамп. Я точно знаю, что мы переходим в контрнаступление, что россия покинет наши территории. Я думаю, что знаю когда, но не могу вам этого сказать. Это последняя часть войны. Это не середина. Первым периодом была оккупация, затем остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас есть много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой трудной части», - заявил Зеленский.
На вопрос, доволен ли Зеленский скоростью украинского контрнаступления, президент ответил, что вызовов много, но инициатива за Украиной.
«Идем дальше, вперед. Мы теряем много людей, но мы идем вперед», - отметил президент.
Дополнение
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.