Президент УАФ про створення Суперліги: за межами правил

Цитата

Павелко разом з колегами, серед інших питань, затвердили новий формат клубних турнірів УЄФА, який вступить в силу в 2024 році. Також він відзначив, що будь-які турніри не під егідою УЄФА знаходяться за межами правил.

"Європейський футбол продовжує активно розвиватися і використовує кращі інноваційні напрацювання й інструменти для ще більш якісної організації єврокубків та системи солідарності з усіма клубами та національними асоціаціями Європи. Будь-які інші проекти і рішення, ухвалені поза об’єднаною футбольною спільнотою — за межами правил. Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу з подальшого розвитку футболу. Особливо важливою є згуртованість футбольної спільноти в цей надзвичайно складний час все ще вируючої пандемії Covid-19. Лише так ми зможемо мінімізувати її негативні наслідки, подолати всі складнощі і стати сильнішими", - зазначив Павелко.

Нагадаємо

Раніше 12 європейських клубів оголосили про створення Суперліги. До їх числа увійшли: англійські "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

УЄФА, АПЛ, Ла Ліга та Серія А розкритикували та виступили проти створення Суперліги.