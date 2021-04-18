УЄФА, АПЛ, Ла Ліга та Серія А розкритикували та виступили проти створення Суперліги

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УЄФА, Футбольна асоціація Англії (ФАА) і прем’єр-ліга, Королівська іспанська футбольна федерація (КІФФА) і ла ліга, а також Італійська федерація футболу (ІФФ) і італійська Серія А отримали інформацію, що деякі англійські, іспанські та італійські клуби планують оголосити про створення закритої, так званої Суперліги.

Вищеперераховані асоціації та чемпіонати засудили Суперлігу та назвали проект цинічним.

“Ми хочемо підкреслити, що якщо це станеться, то ми — УЄФА, ФАА, КІФФА, ІФФ, Прем’єр-ліга, Ла ліга і Серія А, а також всі асоціації ФІФА і УЄФА — не припинимо загальних зусиль, щоб зупинити цей цинічний проект, заснований на особисту вигоду декількох клубів, в той час як суспільству більш ніж коли-небудь потрібна солідарність.

Ми розглянемо всі доступні нам заходи на всіх юридичних та спортивних рівнях, щоб запобігти створенню ліги. Футбол базується на відкритих змаганнях і спортивному принципі, і ніяк інакше”, — сказано в на сайті УЄФА.

Деталі

Раніше ФІФА і шість її конфедерацій повідомляли, що всі клуби, які візьмуть участь у цьому проекті будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їх футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні.

Окрім того, УЄФА подякував клубам інших країн, особливо французькі і німецькі, які відмовилися від участі в цьому проекті.

Нагадаємо

ФІФА різко виступила проти створення “Європейської прем’єр-ліги”.