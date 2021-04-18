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УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 20736 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А подвергли критике возможное объявление о создании закрытой, так называемой Суперлиги с участием топ-12 английских, испанских и итальянских клубов. Об этом говорится на сайте УЕФА, сообщает УНН.

Цитата

УЕФА, Футбольная ассоциация Англии (ФАА) и премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (КИФФА) и Ла лига, а также Итальянская федерация футбола (ИФФ) и итальянская Серия А получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании закрытой, так называемой Суперлиги.

Вышеперечисленные ассоциации и чемпионаты осудили Суперлигу и назвали проект циничным.

“Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы — УЕФА, ФАА, КИФФА, ИФФ, Премьер-лига, Ла лига и Серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА — не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить создание лиги. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе”, — говорится в на сайте УЕФА.

Детали

Ранее ФИФА и шесть ее конфедераций сообщали, что все клубы, которые примут участие в этом проекте будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Кроме того, УЕФА поблагодарил клубам других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте.

Напомним

ФИФА резко выступила против создания “Европейской премьер-лиги”.

Украинские Национальные Новости

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