УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А подвергли критике возможное объявление о создании закрытой, так называемой Суперлиги с участием топ-12 английских, испанских и итальянских клубов. Об этом говорится на сайте УЕФА, сообщает УНН.
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УЕФА, Футбольная ассоциация Англии (ФАА) и премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (КИФФА) и Ла лига, а также Итальянская федерация футбола (ИФФ) и итальянская Серия А получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании закрытой, так называемой Суперлиги.
Вышеперечисленные ассоциации и чемпионаты осудили Суперлигу и назвали проект циничным.
“Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы — УЕФА, ФАА, КИФФА, ИФФ, Премьер-лига, Ла лига и Серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА — не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.
Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить создание лиги. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе”, — говорится в на сайте УЕФА.
Детали
Ранее ФИФА и шесть ее конфедераций сообщали, что все клубы, которые примут участие в этом проекте будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.
Кроме того, УЕФА поблагодарил клубам других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте.
Напомним
ФИФА резко выступила против создания “Европейской премьер-лиги”.