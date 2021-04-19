УЄФА затвердив новий формат клубних турнірів

Деталі

Кількість учасників Ліги чемпіонів УЄФА збільшиться з 32 до 36. Головні зміни торкнуться звичного групового етапу. Замість нього всі учасники гратимуть в єдиній лізі. Якщо раніше кожен клуб проводив шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (п'ять вдома, п'ять в гостях).

Вісім найкращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть в 1/8 фіналу. Ті, хто займе місця з 9-го по 24-е, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися в 1/8 фіналу до восьми найсильнішим.

Подібним чином також зміниться формат Ліги Європи УЄФА (8 матчів на загальному етапі) і Ліги конференцій УЄФА (6 матчів на загальному етапі). За підсумками подальших дискусій і домовленостей, кількість учасників загальних етапу двох цих турнірів також може збільшитися до 36.

Сказано, що Ліга чемпіонів залишиться відкритою. Команди, як і раніше будуть потрапляти в неї в залежності від виступів у внутрішніх змаганнях.

Примітно, що рішення прийнято після масштабних консультацій з членами європейської футбольної родини. Минулої п'ятниці його одноголосно підтримали рада Асоціації європейських клубів (АЕК) і Комітет УЄФА з клубних змагань, в який входять представники клубів.

Цитата

Зміни покликані забезпечити сприятливе майбутнє європейського футболу на всіх рівнях і задовольнити інтереси всіх сторін.

"Цей новий формат також підтримує статус і майбутнє національних турнірів по всій Європі. Він зберігає принцип, згідно з яким вихід в європейські турніри залежить від результатів на внутрішній арені. Також він підтверджує принципи солідарності на всіх рівнях гри і відкритості змагань. Удосконалений формат, як і раніше робить реальною мрію кожного європейського клубу потрапити в Лігу чемпіонів УЄФА завдяки футбольним результатами. Він забезпечує життєздатність, процвітання і зростання в довгостроковій перспективі для всіх членів європейської футбольної сім'ї, а не тільки для малого самопроголошеного картелю", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Що передувало цьому

УЄФА пообіцяв заборонити виступи для гравців новоствореної Суперліги на чемпіонатах світу та Європи.