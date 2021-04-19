Створення футбольної Суперліги: УЄФА пообіцяв закрити для її гравців чемпіонати світу та Європи

Деталі

“Гравці, які братимуть участь в Суперлізі, не гратимуть на чемпіонатах світу і Європи, — сказав Чеферін. — Вони не зможуть представляти збірні”.

Він також зазначив, що світ футболу об’єднався проти створення Суперліги. На думку Чеферіна, Суперліга — безглузда затія, яка заснована тільки на жадібності. Глава УЄФА назвав учасників Суперліги “брудною дюжиною”, яка думає тільки про те, як набити свою кишеню.

“УЄФА розподіляє 90% доходів, реінвестуючи їх в футбол. УЄФА — це не тільки питання грошей. Основний принцип не може змінитися, солідарність — це щось вічне”, — заявив Чеферін.

Контекст

Раніше англійські футбольні клуби “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, а також італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус” оголосили про створення європейської Суперліги. У заяві про створення турніру клуби відзначили, що чекають можливості обговорити взаємне співробітництво з УЄФА і ФІФА.

УЄФА у відповідь випустив спільну з футбольними асоціаціями Англії, Іспанії та Італії заяву. Сторони оголосили, що клуби, які беруть участь у створенні Суперліги, будуть виключені з розіграшу єврокубків. Крім того, їм пригрозили виключенням з національних чемпіонатів.