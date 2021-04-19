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Создание футбольной Суперлиги: УЕФА пообещал закрыть для ее игроков чемпионаты мира и Европы

Киев  •  УНН

 • 17117 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) запретит игрокам клубов, играющих в европейской Суперлиге участвовать в чемпионатах Европы и мира. Об этом президент УЕФА Александр Чеферин заявил в эфире телеканала Sky Sport Italia, пишет УНН.

Детали

“Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы, — сказал Чеферин. — Они не смогут представлять сборные”.

Он также отметил, что мир футбола объединился против создания Суперлиги. По мнению Чеферина, Суперлига — бессмысленная затея, которая основана только на жадности. Глава УЕФА назвал участников Суперлиги “грязной дюжиной”, думающей только о том, как набить свой карман.

“УЕФА распределяет 90% доходов, реинвестируя их в футбол. УЕФА — это не только вопрос денег. Основной принцип не может измениться, солидарность — это нечто вечное”, — заявил Чеферин.

Контекст

Ранее английские футбольные клубы “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, а также итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус” объявили о создании европейской Суперлиги. В заявлении о создании турнира клубы отметили, что ждут возможности обсудить взаимное сотрудничество с УЕФА и ФИФА.

УЕФА в ответ выпустил совместное с футбольными ассоциациями Англии, Испании и Италии заявление. Стороны объявили, что клубы, участвующие в создании Суперлиги, будут исключены из розыгрыша еврокубков. Кроме того, им пригрозили исключением из национальных чемпионатов.

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