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УЕФА утвердил новый формат клубных турниров

УЕФА утвердил новый формат клубных турниров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА утвердил новый формат клубных турниров сезона 2024/25, решив реформировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциаций.

Детали

Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по двадцать четвёртое, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров может увеличиться до 36.

Сказано, что Лига чемпионов останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

Примечательно, что решение принято после масштабных консультаций с членами европейской футбольной семьи. В прошлую пятницу его единогласно поддержали совет Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Комитет УЕФА по клубным соревнованиям, в который входят представители клубов.

Цитата

Изменения призваны обеспечить благоприятное будущее европейского футбола на всех уровнях и удовлетворить интересы всех сторон.

"Этот новый формат также поддерживает статус и будущее национальных турниров по всей Европе. Он сохраняет принцип, согласно которому выход в европейские турниры зависит от результатов на внутренней арене. Также он подтверждает принципы солидарности на всех уровнях игры и открытости соревнований. Усовершенствованный формат, по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатами. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Что предшествовало этому

УЕФА пообещал запретить выступления для игроков новой Суперлиги на чемпионатах мира и Европы.

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