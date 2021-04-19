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Президент УАФ о создании Суперлиги: за пределами правил

Президент УАФ о создании Суперлиги: за пределами правил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В швейцарском Монтре завершилось заседание Исполкома УЕФА, в работе которого принял участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает УНН со ссылкой на страницу Павелко в Facebook.

Цитата

Павелко вместе с коллегами, среди прочих вопросов, утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году. Также он отметил, что любые турниры не под эгидой УЕФА находятся за пределами правил.

"Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы. Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества - за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще бурлящей пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", - отметил Павелко.

Напомним

Ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В их число вошли: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги.

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