Президент УАФ о создании Суперлиги: за пределами правил
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В швейцарском Монтре завершилось заседание Исполкома УЕФА, в работе которого принял участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает УНН со ссылкой на страницу Павелко в Facebook.
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Павелко вместе с коллегами, среди прочих вопросов, утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году. Также он отметил, что любые турниры не под эгидой УЕФА находятся за пределами правил.
"Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы. Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества - за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще бурлящей пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", - отметил Павелко.
Напомним
Ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В их число вошли: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги.