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The Guardian

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Президент Туркменістану заявив, що в його країні немає хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 25469 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявляє, що в країні з початку пандемії COVID-19 не виявлені хворі на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на державне інформаційне агентство Туркменістану.

Президент Туркменістану заявив, що в його країні немає хворих на COVID-19

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"З перших днів виникнення загрози COVID-19 ми сформували і підготували єдину національну стратегію по боротьбі з коронавірусом, що передбачає комплекс заходів організаційного, правового, фінансового, економічного, санітарно-епідеміологічного, медичного, карантинного характеру", - сказав Бердимухамедов.

Деталі

За його словами, для керівництва всією цією роботою була створена Урядова комісія з боротьби з небезпечними інфекційними захворюваннями. До її складу увійшли члени Уряду, керівники міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади.

Також в якості механізму міжвідомчої координації було створено оперативний штаб із залученням до його роботи представників державних структур, що відповідають за системи охорони здоров'я, транспорту, торгівлі, фінансів, а також правоохоронних органів.

"УСеред перших заходів, прийнятих нами, з моменту виникнення COVID-19, ми ввели поетапне зміцнення прикордонного, міграційного та митного режимів. Одночасно були введені об'єктивно продиктовані ситуацією обмеження на повітряне сполучення Туркменістану із зарубіжними країнами", - розповів Бердимухамедов.

Бердимухамедов відзначив, щодо всіх осіб, які прибувають до Туркменістану з-за кордону, відповідними підрозділами Міністерства охорони здоров'я і медичної промисловості проводяться тестування і карантинно-режимні заходи.

Він зазначив, що особливе місце в діяльності органів охорони здоров'я відвели профілактичним заходам. У всіх установах, на підприємствах, в навчальних закладах, дитячих дошкільних установах був забезпечений температурний контроль громадян, введені суворі правила особистої гігієни. Крім того, на регулярній основі проводиться робота по дезінфекції торгових центрів, ринків, навчальних закладів, громадського транспорту.

"На всіх контрольно-пропускних пунктах через державний кордон працюють бригади фахівців Міністерства сільського господарства і охорони навколишнього середовища, інших відповідних державних органів", - сказав Бердимухамедов.

Президент також уточнив, що сьогодні будуються нові карантинні центри і проходить перепрофілювання окремих медичних установ для можливого перебування в них осіб з симптомами, схожими при гострих інфекціях, купуються необхідні лікарські засоби і відповідне медичне обладнання. Одночасно з цим в нашій країні сьогодні проводиться загальна диспансеризація населення, вживаються дієві заходи щодо підвищення імунного статусу людей.

"Ось, завдяки такій проведеній роботі, поки у нас не виявлені випадки прояву цієї хвороби", - резюмував Бердимухамедов.

Доповнення

У Туркменістані навесні 2020 року влада забороняла використовувати слово "коронавірус" з метою приховати інформацію про пандемію.

Нагадаємо, регіональна влада в Туркменістані забороняє громадянам збиратися в черзі в державні магазини, що продають товари за субсидованими цінами.

Додамо

Туркменістан знаходиться в глибокій економічній кризі останні кілька років - незважаючи на те, що має четвертий в світі запас природного газу. Після початку пандемії коронавірусу нового типу ситуація погіршилася. Але це, як і криза, заперечується владою.

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