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Президент Туркменистана заявил, что в его стране нет больных на COVID-19

Киев • УНН

 • 25469 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявляет, что в стране с начала пандемии COVID-19 не обнаружены больные коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент Туркменистана заявил, что в его стране нет больных на COVID-19

Цитата

“С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера”, — сказал Бердымухамедов.

Детали

По его словам, для руководства всей этой работой была создана Правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В её состав вошли члены Правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти.

Также в качестве механизма межведомственной координации был создан оперативный штаб с привлечением к его работе представителей государственных структур, отвечающих за системы здравоохранения, транспорта, торговли, финансов, а также правоохранительных органов.

“В числе первых мер, принятых нами, с момента возникновения COVID-19, мы ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Одновременно были введены объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение Туркменистана с зарубежными странами”, — рассказал Бердымухамедов.

Бердымухамедов отметил, что в отношении всех лиц, прибывающих в Туркменистан из-за границы, соответствующими подразделениями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности проводятся тестирование и карантинно-режимные мероприятия.

Он отметил, что особое место в деятельности органов здравоохранения отвели профилактическим мероприятиям. Во всех учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях был обеспечен температурный контроль граждан, введены строгие правила личной гигиены. Кроме того, на регулярной основе проводится работа по дезинфекции торговых центров, рынков, учебных заведений, общественного транспорта.

“На всех контрольно-пропускных пунктах через Государственную границу работают бригады специалистов Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, других соответствующих государственных органов”, — сказал Бердымухамедов.

Президент также уточнил, что сегодня строяться новые карантинные центры и проходит перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, схожими при острых инфекциях, приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование. Одновременно с этим в нашей стране сегодня проводится всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей.

“Вот, благодаря такой проведённой и проводимой работе, пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни”, — резюмировал Бердымухамедов.

Дополнение

В Туркменистане весной 2020 года власти запрещали использовать слово “коронавирус” с целью скрыть информацию о пандемии.

Напомним, региональная власть в Туркменистане запрещает гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам.

Добавим

Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет — несмотря на то, что имеет четвертый в мире запас природного газа. После начала пандемии коронавируса нового типа ситуация ухудшилась. Но это, как и кризис, отрицается властями.

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