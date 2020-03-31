Пандемия COVID-19: в Туркменистане запретили слово "коронавирус"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73896 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87245 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100016 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97178 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106820 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92764 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103645 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106152 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131161 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130362 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия COVID-19: в Туркменистане запретили слово "коронавирус"

Пандемия COVID-19: в Туркменистане запретили слово "коронавирус"

Киев  •  УНН

 • 22089 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. По сообщению “Репортеров без границ” (RSF), власти Туркменистана запретили использовать слово “коронавирус” с целью скрыть информацию о пандемии. Государственные СМИ перестали вспоминать “коронавирус” в публикациях, отмечает УНН.

Кроме того, слово “коронавирус” исключили из брошюр, которые министерство здравоохранения страны распространяет в больницах, школах и на производствах, пишет независимое издание “Хроника Туркменистана”.

Людей в масках и тех, кто говорит о пандемии коронавируса в мире, арестовывают сотрудники органов внутренних дел в гражданском, передает корреспондент радио “Азатлык” (региональная редакция “Радио Свобода”) из Ашхабада.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ранее рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.

Стоит напомнить, что в Туркменистане чиновникам старше 40 лет приказали стать седыми.

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