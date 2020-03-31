Пандемия COVID-19: в Туркменистане запретили слово "коронавирус"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По сообщению “Репортеров без границ” (RSF), власти Туркменистана запретили использовать слово “коронавирус” с целью скрыть информацию о пандемии. Государственные СМИ перестали вспоминать “коронавирус” в публикациях, отмечает УНН.
Кроме того, слово “коронавирус” исключили из брошюр, которые министерство здравоохранения страны распространяет в больницах, школах и на производствах, пишет независимое издание “Хроника Туркменистана”.
Людей в масках и тех, кто говорит о пандемии коронавируса в мире, арестовывают сотрудники органов внутренних дел в гражданском, передает корреспондент радио “Азатлык” (региональная редакция “Радио Свобода”) из Ашхабада.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ранее рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
Стоит напомнить, что в Туркменистане чиновникам старше 40 лет приказали стать седыми.