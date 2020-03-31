Пандемія COVID-19: у Туркменістані заборонили слово "коронавірус"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За повідомленням “Репортерів без кордонів” (RSF), влада Туркменістану заборонила використовувати слово “коронавірус” з метою приховати інформацію про пандемію. Державні ЗМІ перестали згадувати “коронавірус” в публікаціях, зазначає УНН.
Крім того, слово “коронавірус” виключили з брошур, які міністерство охорони здоров’я країни поширює в лікарнях, школах і на виробництвах, пише незалежне видання “Хроніка Туркменістану”.
Людей в масках і тих, хто говорить про пандемію коронавірусу в світі, заарештовують співробітники органів внутрішніх справ в цивільному, передає кореспондент радіо “Азатлик” (регіональна редакція “Радіо Свобода”) з Ашхабада.
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов раніше рекомендував громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом — димом гармали.
Варто нагадати, що у Туркменістані чиновникам старше 40 років наказали стати сивими.