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В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не "портить имидж" президента

В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не "портить имидж" президента

Киев  •  УНН

 • 20359 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Региональная власть в Туркменистане запрещает гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам. Вице-премьер Сердар Бердымухамедов решил, что толпы у магазинов "портят имидж" его отца. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода - Радио Азатлык, информирует УНН.

Детали

В Туркменабаде сотрудники полиции запрещают очереди у магазинов более чем из четырех человек. Полиция грозит арестом или исключением из листа ожидания, рассказал радиостанции житель города. В столице Ашхабаде стоять у магазинов запрещено полностью.

Запреты введены на фоне продолжающейся экономического и продовольственного кризиса в республике и роста потребности населения в субсидированных товарах.

В государственных магазинах субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц на одного человека обычно продается по литру хлопкового и подсолнечного масла, килограмм сахара и килограмм риса. Изредка в продаже встречаются куриные яйца и окорочка.

13 апреля в городе Мары на юге страны около тысячи человек ждали возможности купить по два килограмма замороженного мяса. Оно продавалось по 36 манатов за килограмм - это около 10 долларов по официальному курсу.

При этом продуктов по официальным ценам на всех не хватает. Часто в нагрузку к пище жителям приходится покупать дополнительные товары. Например, портреты президента. Проблемы у граждан возникают с наличными, что приводит к натуральному обмену на черном рынке.

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Добавим

Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет - несмотря на то, что имеет четвертый в мире запас природного газа. После начала пандемии коронавируса нового типа ситуация ухудшилась. Но это, как и кризис, отрицается властями.

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