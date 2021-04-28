У Туркменістані заборонили черги за продуктами, щоб не "псувати імідж" президента

Деталі

У Туркменабаді співробітники поліції забороняють черги біля магазинів більше ніж з чотирьох осіб. Поліція погрожує арештом або виключенням з листа очікування, розповів радіостанції житель міста. У столиці Ашхабаді стояти біля магазинів заборонено повністю.

Заборони введені на тлі триваючої економічної та продовольчої кризи в республіці та зростання потреби населення в субсидованих товарах.

У державних магазинах субсидовані товари відпускаються з 6 до 8 ранку. В місяць на одну людину зазвичай продається по літру бавовняного і соняшникового масла, кілограм цукру і кілограм рису. Зрідка в продажу трапляються курячі яйця і стегенця.

13 квітня в місті Мари на півдні країни близько тисячі людей чекали можливості купити по два кілограми замороженого м'яса. Воно продавалося по 36 манатів за кілограм - це близько 10 доларів за офіційним курсом.

При цьому продуктів за офіційними цінами на всіх не вистачає. Часто в навантаження до їжі жителям доводиться купувати додаткові товари. Наприклад, портрети президента. Проблеми у громадян виникають і з готівкою, що призводить до натурального обміну на чорному ринку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не заплатив за "комуналку" - сиди без їжі: у Туркменістані вирішили продавати хліб за довідками

Додамо

Туркменістан перебуває в глибокій економічній кризі останні кілька років - незважаючи на те, що має четвертий в світі запас природного газу. Після початку пандемії коронавірусу нового типу ситуація погіршилася. Але це, як і криза, заперечується владою.