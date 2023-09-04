Президент Туреччини Ердоган прибув до росії на переговори з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до росії з одноденним робочим візитом, повідомляє в понеділок Anadolu, пише УНН.
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Як повідомляється, Ердоган вилетів з аеропорту Ататюрк у сочі о 10:50, а прилетів о 12:25.
В аеропорту Ататюрк у Стамбулі турецького лідера проводжали віцепрезидент Джевдет Йилмаз, губернатор Стамбула Давут Гюль та інші офіційні особи.
Президента Туреччини в поїздці супроводжують міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, міністр промисловості і технологій країни Мехмет Фатіх Каджир та інші офіційні особи.
Найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії, як зазначено, стане угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.
Сторони також обговорять останні події в російсько-українській війні, стан двосторонніх турецько-російських відносин, включно зі співробітництвом у сфері енергетики, торгівлі, економіки та туризму.
Нагадаємо
Як повідомило турецьке видання Milliyet, на переговорах Ердогана і путіна в російському місті сочі 4 вересня буде чотири головні теми, зокрема, Ердоган запропонує себе як посередника в переговорах рф і України.