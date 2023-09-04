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Президент Турции Эрдоган прибыл в россию на переговоры с путиным

Киев • УНН

 • 471492 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в россию с однодневным рабочим визитом, сообщает в понедельник Anadolu, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Эрдоган вылетел из аэропорта Ататюрк в сочи в 10:50, а прилетел в 12:25.

В аэропорту Ататюрк в Стамбуле турецкого лидера провожали вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Стамбула Давут Гюль и другие официальные лица.

Президента Турции в поездке сопровождают министр иностранных дел страны Хакан Фидан, министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Каджир и другие официальные лица.

Важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии, как указано, станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

Напомним

Как сообщило турецкое издание Milliyet, на переговорах Эрдогана и путина в российском городе Сочи 4 сентября будет четыре главных темы, в частности, Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины.

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