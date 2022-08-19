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Президент: ці «потоки» потрібні росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити «Північного потоку – 2». Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо газопроводів, які постачають російський газ у Європу. Про це інформує УНН.

Президент: ці «потоки» потрібні росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми

Цитата

«Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший «Північний потік» і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через «Північний потік – 2». Ці «потоки» потрібні росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно», – сказав Президент.

Деталі

Зеленський підкреслив, чим довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. Також Глава держави зазначив, якщо "у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими".

Контекст

Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення росії в Україну.

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