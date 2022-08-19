Президент: эти «потоки» нужны россиянам исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы

Цитата

«Вновь ограничивается поставка газа в Германию через первый «Северный поток» и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-то компенсировать через «Северный поток –2». Эти «потоки» нужны россии исключительно для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно», – сказал Президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности. Также Глава государства отметил, если "в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из россии, то скорее смогут спокойно переживать любые зимы".

Контекст

Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.