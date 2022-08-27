Президент Сербії скасував Європрайд-2022 за два тижні до його початку

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Заява Вучича прозвучала на тлі того, як на початку серпня тисячі мешканців Сербії вийшли на марш протесту проти Європрайду. Протестувальники пройшли центром Белграда, тримаючи в руках плакати з написами «Захистити сім'ю» та «Тримайте руки подалі від наших дітей».

Проти параду також виступили вкрай праві партії, а єпископ Банатський Ніканор із Сербської православної церкви заявив, що «прокляне всіх, хто організує та бере участь у чомусь подібному».

При цьому організатори Європрайду запевняють про проведення заходу.

Нагадаємо

Під посиленою охороною у Південній Кореї провели перший прайд за 3 роки.