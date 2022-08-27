Президент Сербии отменил Европрайд-2022 за две недели до его начала

Детали

Заявление Вучича прозвучало на фоне того, как в начале августа тысячи жителей Сербии вышли на марш протеста против Европрайда. Протестующие прошли по центру Белграда, держа в руках плакаты с надписями «Защитить семью» и «Держите руки подальше от наших детей».

Против парада также выступили крайне правые партии, а епископ Банатский Никанор из Сербской православной церкви заявил, что «проклянет всех, кто организует и участвует в чем-то подобном».

При этом организаторы Европрайда уверяют о проведении мероприятия.

Напомним

Под усиленной охраной в Южной Корее провели первый прайд за 3 года.