Під посиленою охорошою у Південній Кореї провели перший прайд за 3 роки

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Поліція встановила периметр, щоб відокремити представників ЛГБТ від консервативних християнських протестувальників, яких також було тисячі та марширували сусідніми вулицями. Вони тримали банери та викрикували гасла проти гомосексуалізму, а їхній лідер вигукував молитви в мікрофон, благаючи Бога «врятувати Республіку Корея від антидискримінаційного законодавства».

Деякі з протестувальників засудили консервативного мера Сеула О Се Хуна через небажання міста блокувати «розпусний» парад гордості. Активісти за права геїв також незадоволені О, який минулого тижня в інтерв’ю християнській газеті сказав, що місто може заборонити проведення прайду на площі мерії з наступного року, якщо цьогорічні учасники «покажуть непристойні матеріали або надмірно виставлять свої тіла».

Хоча погляди на сексуальні меншини в Південній Кореї поступово покращилися за останні роки, вони все ще піддаються жорсткій стигматизації та часто піддаються висловлюванню ненависті та злочинам.

Нагадаємо

Єврокомісія подала до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ.