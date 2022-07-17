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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Під посиленою охорошою у Південній Кореї провели перший прайд за 3 роки

Під посиленою охорошою у Південній Кореї провели перший прайд за 3 роки

Київ • УНН

 • 163977 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Тисячі прихильників ЛГБТ пройшли маршем під посиленою поліцейською охороною в столиці Південної Кореї в суботу, коли вони святкували перший у місті великий прайд за три роки після перерви через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Поліція встановила периметр, щоб відокремити представників ЛГБТ від консервативних християнських протестувальників, яких також було тисячі та марширували сусідніми вулицями. Вони тримали банери та викрикували гасла проти гомосексуалізму, а їхній лідер вигукував молитви в мікрофон, благаючи Бога «врятувати Республіку Корея від антидискримінаційного законодавства».

Деякі з протестувальників засудили консервативного мера Сеула О Се Хуна через небажання міста блокувати «розпусний» парад гордості. Активісти за права геїв також незадоволені О, який минулого тижня в інтерв’ю християнській газеті сказав, що місто може заборонити проведення прайду на площі мерії з наступного року, якщо цьогорічні учасники «покажуть непристойні матеріали або надмірно виставлять свої тіла».

Хоча погляди на сексуальні меншини в Південній Кореї поступово покращилися за останні роки, вони все ще піддаються жорсткій стигматизації та часто піддаються висловлюванню ненависті та злочинам.

Нагадаємо

Єврокомісія подала до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ.

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