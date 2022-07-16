Єврокомісія подала до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ

Деталі

Позов подають проти Угорщини через чинний з 2021 року закон, що забороняє доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх. Зокрема, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на звинувачення у порушенні законів Євросоюзу та обмеженні прав людини відповідав, що ці закони не є дискримінаційними, а забороняють "просування" ЛГБТ-контенту дітям у школі.

"Захист неповнолітніх є законним суспільним інтересом, який ЄС поділяє і якого прагне. Однак у цьому випадку Угорщина не змогла пояснити, чому знайомство дітей з ЛГБТ-контентом може завдати шкоди їхньому благополуччю або не відповідати інтересам дитини", - йдеться у релізі.

Щодо Польщі, з 2020 року в країні схвалено заходи, спрямовані на боротьбу з так званою "ідеологією ЛГБТ". Подібні ухвали були ухвалені більш ніж у 90 містах та районах Польщі, де проживає близько третини населення країни. Ці райони влада оголосила "зонами, вільними від ЛГБТ".

У вересні минулого року Єврокомісія пригрозила регіонам Польщі позбавленням коштів із фонду REACT-EU, які мають допомогти державам ЄС впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.

Як наголошується в заяві Єврокомісії, "польська влада не змогла повністю і належним чином відреагувати на її запит щодо характеру та впливу резолюцій" про зони, "вільні від ЛГБТ".

Тепер Польща та Угорщина мають два місяці, щоб відповісти на аргументи, висунуті Єврокомісією.

Доповнення

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