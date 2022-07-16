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Еврокомиссия подала в суд на Венгрию и Польшу за нарушение прав ЛГБТ

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию и Польшу за нарушение прав ЛГБТ

Киев • УНН

 • 193993 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Европейская комиссия подала в Европейский суд иски против Польши и Венгрии из-за принятых этими странами законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, сообщает УНН.

Детали

Иск подают против Венгрии из-за действующего с 2021 года закона, запрещающего доступ к контенту, который власти страны считают ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних. В частности, премьер-министр страны Виктор Орбан на обвинения в нарушении законов Евросоюза и ограничении прав человека отвечал, что эти законы не являются дискриминационным, а запрещают "продвижение" ЛГБТ-контента детям в школе.

"Защита несовершеннолетних является законным общественным интересом, который ЕС разделяет и к которому стремится. Однако в данном случае Венгрия не смогла объяснить, почему знакомство детей с ЛГБТ-контентом может нанести ущерб их благополучию или не соответствовать интересам ребенка", - говорится в релизе.

Что касается Польши, с 2020 года в стране одобрены меры, направленные на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ". Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и районах Польши, где проживает около трети населения страны. Эти районы власти объявили "зонами, свободными от ЛГБТ".

В сентябре прошлого года Еврокомиссия пригрозила регионам Польши лишением средств из фонда REACT-EU, которые призваны помочь государствам ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, "польские власти не смогли полностью и должным образом отреагировать на ее запрос относительно характера и воздействия резолюций" о зонах, "свободных от ЛГБТ".

Теперь у Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Еврокомиссией.

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