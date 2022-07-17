Под усиленной охраной в Южной Корее провели первый прайд за 3 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Тысячи сторонников ЛГБТ прошли маршем под усиленной полицейской охраной в столице Южной Кореи в субботу, когда они праздновали первый в городе большой прайд через три года после перерыва через COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Полиция установила периметр, чтобы отделить представителей ЛГБТ от консервативных христианских протестующих, которых также было тысячи и маршировали по соседним улицам. Они держали баннеры и выкрикивали лозунги против гомосексуализма, а их лидер восклицал молитвы в микрофон, умоляя Бога «спасти Республику Корея от антидискриминационного законодательства».
Некоторые из протестующих осудили консервативного мэра Сеула О Се Хуна из-за нежелания города блокировать «развратный» парад гордости. Активисты за права геев также недовольны О, который на прошлой неделе в интервью христианской газете сказал, что город может запретить проведение прайда на площади мэрии со следующего года, если участники «покажут непристойные материалы или чрезмерно выставят свои тела».
Хотя взгляды на сексуальные меньшинства в Южной Корее постепенно улучшились за последние годы, они все еще подвергаются жесткой стигматизации и часто подвергаются выражению ненависти и преступлений.
Напомним
Еврокомиссия подала в суд в Венгрию и Польшу за нарушение прав ЛГБТ.