Президент прогнозує ратифікацію Угоди про асоціацію та ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Переговори з лідерами інституцій та держав-членів ЄС дають підстави думати, що компроміс між Україною, ЄС та Нідерландами буде знайдено, а ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено. Про це Президент України Петро Порошенко під час відеозвернення з нагоди Дня Гідності і Свободи, передає кореспондент УНН.
"Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського Союзу також дають підстави прогнозувати, що буде знайдено взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами, — і ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено.
Саме Євромайдан, Революція Гідності і світла пам’ять Небесної сотнф безповоротно визначили європейський вектор України. Ми рухаємося в правильному напрямку і до правильних цілей.", - сказав він.
Нагадаємо, П.Порошенко привітав українців з Днем Гідності та Свободи.