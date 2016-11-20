Президент прогнозирует ратификацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Переговоры с лидерами институций и государств-членов ЕС дают основания полагать, что компромисс между Украиной, ЕС и Нидерландами будет найден, а ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время видеообращения по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает корреспондент УНН.
"Мои переговоры с лидерами институций и государств-членов Европейского Союза также дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами - и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена.
Именно Евромайдан, Революция Достоинства и светлая память Небесной сотни безвозвратно определили европейский вектор Украины. Мы движемся в правильном направлении и к правильным целям", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.