Президент привітав працівників соціальної сфери з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав працівників соціальної сфери з професійним святом, та наголосив, що в умовах російської агресії це свято стосується кожного громадянина України, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.
“Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем працівника соціальної сфери. Ви завжди були й будете яскравим втіленням добра, правди, гуманізму, людської гідності і честі, взірцем духовності та вірності своєму покликанню.
Сьогодні у часи рішучих змін і серйозних випробувань для нашої країни ваша робота набуває виняткової важливості. Ви впроваджуєте реформу соціального захисту, опікуєтеся вимушеними переселенцями, сім’ями учасників антитерористичної операції та родинами учасників Революції Гідності”, — написав президент.
Також він наголосив, що в умовах російської агресії не лише соціальні працівники, а й громадськість, представники релігійних організацій, волонтери і просто небайдужі громадяни допомагають усім, хто потребує турботи та підтримки. Тому нинішнє свято стосується кожного громадянина нашої держави.
“Упевнений, що ваше самовіддане служіння обраній справі, виняткове почуття обов’язку, доброта, чуйність стануть запорукою спільного успіху на шляху соціальних перетворень та досягнення європейських стандартів. Бажаю усім успіхів, здоров’я, щастя, добра й злагоди вам і вашим родинам”, — додав П.Порошенко.
Довідка УНН: У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.