Президент поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником и отметил, что в условиях российской агрессии этот праздник касается каждого гражданина Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника социальной сферы. Вы всегда были и будете ярким воплощением добра, правды, гуманизма, человеческого достоинства и чести, образцом духовности и верности своему призванию.
Сегодня во времена решительных изменений и серьезных испытаний для нашей страны ваша работа приобретает исключительную важность. Вы внедряете реформу социальной защиты, заботитесь о вынужденных переселенцах, семьях участников антитеррористической операции и семьях участников Революции Достоинства", - написал Президент.
Также он отметил, что в условиях российской агрессии не только социальные работники, но и общественность, представители религиозных организаций, волонтеры и просто неравнодушные граждане помогают всем, кто нуждается в заботе и поддержке. Поэтому нынешний праздник касается каждого гражданина нашего государства.
"Уверен, что ваше самоотверженное служение избранному делу, исключительное чувство долга, доброта, отзывчивость станут залогом общего успеха на пути социальных преобразований и достижения европейских стандартов. Желаю всем успехов, здоровья, счастья, добра и согласия вам и вашим семьям", - добавил П.Порошенко.
Справка: В первое воскресенье ноября в Украине, согласно Указу Президента Украины от 13.04.1999 № 374/99 отмечают День работника социальной сферы.