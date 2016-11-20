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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Президент привітав працівників сільського господарства з професійним святом

Президент привітав працівників сільського господарства з професійним святом

Київ • УНН

 • 8832 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав працівників сільського господарства з професійним святом, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Вітаю вас із професійним святом - Днем працівників сільського господарства.

Стабільна робота цідприємств галузі є важливим чинником піднесення економіки та забезпечення надійного підґрунтя для продовольчої незалежності країни. Завдяки вашому високому професіоналізму продукція українського аграрного сектору є конкурентоспроможною на вітчизняному та закордонних ринках.

Впевнений, що спільними зусиллями ми забезпечимо подальший розвиток агропромислового комплексу, зміцнення національної економіки та процвітання нашої держави.

Щиро зичу усім міцного здоров’я, миру, злагоди, невичерпних життєвих сил і нових здобутків в ім’я України", - йдеться в привітанні.

Довідка УНН: Згідно з указом президента № 428/93 від 7 жовтня 1993 року жовтня День працівників сільського господарства відзначають в Україні щорічно в третю неділю листопада. 

Українські Національні Новини

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