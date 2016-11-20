Президент поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства.
Стабильная работа предприятий отрасли является важным фактором подъема экономики и обеспечения надежной основы для продовольственной независимости страны. Благодаря вашему высокому профессионализму продукция украинского аграрного сектора является конкурентоспособной на отечественном и зарубежных рынках.
Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, укрепление национальной экономики и процветание нашего государства.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, неисчерпаемых жизненных сил и новых достижений во имя Украины", - говорится в поздравлении.
Справка: Согласно указу президента № 428/93 от 7 октября 1993 года День работников сельского хозяйства отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье ноября.