Президент Польщі їде в Україну на три дні: про що він говоритиме із Зеленським

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“Президент Анджей Дуда їде з візитом в Україну, а потім майже відразу в Молдову. Обидві країни відзначатимуть 30-річчя незалежності, але, перш за все, ці візити є проявом підтримки територіальної цілісності і прозахідних устремлінь обох наших партнерів”, - заявив Кумох, якого цитує канцелярія польського президента.

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Державний секретар повідомив, що програма візиту президента Дуди в Україні включає саміт "Кримської платформи", яка є “важливим елементом створення регіональної та міжнародної підтримки територіальної цілісності України і підкреслює незгоду з будь-якими діями Росії на окупованій території Криму”.

Кумох також повідомив, що під час візиту в Україну Анджей Дуда проведе двосторонню зустріч з Президентом Зеленським. Він додав, що стосовно протидії “Північного потоку — 2” Польща і Україна “створюють гармонійний і єдиний фронт”.

“Ця зустріч буде передусім можливістю підтвердити нашу позицію щодо територіальної цілісності України, але ми також не маємо наміру ухилятися від інших тем. Це момент в польсько-українських відносинах, коли дві країни політично дуже близькі одна до одної через загальну міжнародну ситуацію — не тільки з приводу "Північного потоку — 2“, а й через кризу, яку ми спостерігаємо протягом декількох днів. Я говорю про Афганістан, про світові події”, - підкреслив він.

За словами чиновника, ще одне питання, яке може бути порушуну під час зустрічі, стосується польсько-українських історичних питань.

Кумох нагадав, що під час свого візиту в Україну Дуда офіційно передасть медичне обладнання, яке раніше вантажівками повезли з Польщі в Україну.

Він зазначив, що в межах візиту також запланована зустріч президентів Польщі та країн Балтії, а також багатостороння зустріч у межах самого саміту "Кримської платформи".

Додамо

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що учасниками установчого саміту “Кримської платформи” стануть 44 держави і міжнародні організації, а так само нарешті розкрив, хто ж представить учасників на заході.