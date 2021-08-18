Польша отправит в Украину 20 грузовиков со средствами борьбы против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Польша двадцатью грузовиками отправит в Украину медицинское оборудование, необходимое для борьбы с COVID-19. Официальная передача состоится во время визита в Киев польского президента Анджея Дуды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный сайт Президента Республики Польша.
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“Оборудование будет официально передано украинской власти Президентом Республики Польша Анджеем Дудой во время его визита в страну 24 августа”, — говорится в сообщении канцелярии президента Польши, обнародованном сегодня.
Детали
Сообщается, что партия помощи включает, среди прочего, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие средства и тесты на антиген.
Во время официального объявления об оказании помощи, которое состоялось сегодня, заместитель главы канцелярии польского президента Петр Чвик отметил, что Украина является одним из стратегических партнеров Польши.
Добавим
Сообщалось, что Польша 17 августа передаст в Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что правительство перепродаст Украины 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 с коротким сроком годности.
Он рассказал, что в августе должны передать первую партию в более 650 тыс. доз вакцин.
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украины.
Ранее польские СМИ сообщали, что Польша намерена продать Украине и Балканам препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Сейчас страна заказала 100 млн доз вакцин, однако темпы вакцинации резко замедлились, писало RMF24.
Впрочем, страна не собирается продавать однократную вакцину Johnson & Johnson. Отмечается, что вакцина самая простая в использовании и имеет самый длинный срок хранения.
Правительство страны хочет продать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.