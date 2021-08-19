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Президент Польши едет в Украину на три дня: о чем он будет говорить с Зеленским

Президент Польши едет в Украину на три дня: о чем он будет говорить с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 33211 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда отправится в воскресенье с трехдневным визитом в Украину, где примет участие в саммите “Крымской платформы” и праздновании Дня Независимости. Он также встретится с Президентом Владимиром Зеленским, сообщил в четверг государственный секретарь канцелярии президента Польши — руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох, передает УНН.

Цитата:

“Президент Анджей Дуда едет с визитом в Украину, а затем почти сразу в Молдову. Обе страны будут отмечать 30-летие независимости, но, прежде всего, эти визиты являются проявлением поддержки территориальной целостности и прозападных устремлений обоих наших партнеров”, — заявил Кумох, которого цитирует канцелярия польского президента.

Детали

Государственный секретарь сообщил, что программа визита президента Дуды в Украину включает саммит "Крымской платформы", которая является “важным элементом создания региональной и международной поддержки территориальной целостности Украины и подчеркивает несогласие с любыми действиями России на оккупированных территориях Крыма”.

Кумох также сообщил, что в ходе визита в Украину Анджей Дуда проведет двустороннюю встречу с президентом Зеленским.
Он добавил, что касательно противодействия “Северного потока — 2” Польша и Украина “создают гармоничный и единый фронт”.

"Эта встреча будет в первую очередь возможностью подтвердить нашу позицию по территориальной целостности Украины, но мы также не намерены уклоняться от других тем. Это момент в польско-украинских отношениях, когда две страны политически очень близки друг к другу из-за общей международной ситуации — не только по поводу “Северного потока — 2”, но и из-за кризиса, который мы наблюдаем в течение нескольких дней. Я говорю об Афганистане, о мировых событиях“, — подчеркнул он.

По словам чиновника, еще один вопрос, который может быть поднят в ходе встречи, касается польско-украинских исторических вопросов.

Кумох напомнил, что во время своего визита в Украину Дуда официально передаст медицинское оборудование, которое ранее грузовиками повезли из Польши в Украину.

Он отметил, что в рамках визита также запланирована встреча президентов Польши и стран Балтии, а также многосторонняя встреча в рамках самого саммита “Крымской платформы”.

Добавим

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участниками учредительного саммита “Крымской платформы” станут 44 государства и международные организации, а так же наконец раскрыл, кто же представит участников на мероприятии.

Украинские Национальные Новости

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