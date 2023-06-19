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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Президент Німеччини закликав Китай вплинути на росію, щоб відновити мир в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян у понеділок розпочав свій багатоденний візит до Берліна. Його прийняв президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у палаці Бельвю. Під час розмови він закликав китайського чиновника вплинути на росію, щоб відновити справедливий мир в Україні, інформує УНН з посиланням на web.de.

Президент Німеччини закликав Китай вплинути на росію, щоб відновити мир в Україні

Цитата

"Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свою глобальну політичну вагу та свій вплив на росію, щоб працювати над справедливим миром (в Україні, - ред.)", - повідомила речниця німецького очільника держави.

Деталі

Крім цього, вона розповіла, що Лі Цян та Штайнмаєр обговорили відносини Китаю зі Сполученими Штатами. Штайнмаєр підкреслив "особливу важливість" відносин між двома країнами для "глобальної безпеки та співпраці", і виступив за "зміцнення каналів зв’язку" між двома країнами.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Китай може відігравати важливу роль у встановленні миру.

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