Президент Німеччини закликав Китай вплинути на росію, щоб відновити мир в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян у понеділок розпочав свій багатоденний візит до Берліна. Його прийняв президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у палаці Бельвю. Під час розмови він закликав китайського чиновника вплинути на росію, щоб відновити справедливий мир в Україні, інформує УНН з посиланням на web.de.
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"Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свою глобальну політичну вагу та свій вплив на росію, щоб працювати над справедливим миром (в Україні, - ред.)", - повідомила речниця німецького очільника держави.
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Крім цього, вона розповіла, що Лі Цян та Штайнмаєр обговорили відносини Китаю зі Сполученими Штатами. Штайнмаєр підкреслив "особливу важливість" відносин між двома країнами для "глобальної безпеки та співпраці", і виступив за "зміцнення каналів зв’язку" між двома країнами.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Китай може відігравати важливу роль у встановленні миру.