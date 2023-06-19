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Президент Германии призвал Китай повлиять на россию, чтобы восстановить мир в Украине

Киев • УНН

 • 1000682 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Премьер-министр Китая Ли Цян в понедельник начал свой многодневный визит в Берлин. Его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю. Во время разговора он призвал китайского чиновника повлиять на россию, чтобы восстановить справедливый мир в Украине, информирует УНН со ссылкой на web.de.

Президент Германии призвал Китай повлиять на россию, чтобы восстановить мир в Украине

Цитата

"Президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Китай использовать свой глобальный политический вес и свое влияние на Россию, чтобы работать над справедливым миром (в Украине, - ред.)", - сообщила пресс-секретарь немецкого главы государства.

Детали

Кроме этого, она рассказала, что Ли Цян и Штайнмайер обсудили отношения Китая с Соединенными Штатами. Штайнмайер подчеркнул "особую важность" отношений между двумя странами для "глобальной безопасности и сотрудничества", и выступил за "укрепление каналов связи" между двумя странами.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Китай может играть важную роль в установлении мира.

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