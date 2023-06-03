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Китай може відігравати важливу роль у встановленні миру в Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 387873 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Китай може відігравати важливу роль у встановленні миру, передає УНН.

Китай може відігравати важливу роль у встановленні миру в Україні - Зеленський

Цитата

"Я б не хотів, щоб така країна (Китай, - ред.) стояла осторонь і дивилася, як люди вмирають. Якщо ти великий, ось що означає національна велич. Це не картина, і не музей - це справжня кривава війна", - заявив президент.

Деталі

Зеленський зазначив, що Китай "більший і могутніший за росію, і може відігравати важливу роль у встановленні миру" в Україні. Як пише WSJ, Пекін не засудив вторгнення росії та звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у війні, однак намагався включитися в дипломатію, спрямовану на мир.

Українська сторона заявила, що "готова прислухатися" до думки Китаю, але "не погодиться на жодну пропозицію, яка передбачає поступку території". За словами Зеленського, під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном він закликав не постачати росії зброю чи інші технології. Сі у відповідь зазначив, що Китай не постачає озброєння рф.

Також президент розповів про прагнення скликати саміт, щоб обговорити "Формулу миру" з 10 пунктів, яка передбачає виведення російських військ з території України. У рамках цього країна працює над тим, щоб отримати підтримку з боку таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують дружні відносини з росією й після повномасштабного вторгнення.

"(президент росії володимир, - ред.) путін повинен знати, що люди йому не подадуть руку, що він більше не сидить за столом із серйозними країнами, що росія не є частиною міжнародних організацій", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може бути корисним у досягненні миру між Україною та росією, якщо він займе чітку та тверду позицію щодо виведення російських військ з усієї території України.

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