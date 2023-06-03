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Китай может играть важную роль в установлении мира в Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 387873 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Китай может играть важную роль в установлении мира, передает УНН.

Китай может играть важную роль в установлении мира в Украине - Зеленский

Цитата

"Я бы не хотел, чтобы такая страна (Китай, - ред.) стояла в стороне и смотрела, как люди умирают. Если ты великий, вот что значит национальное величие. Это не картина, и не музей - это настоящая кровавая война", - заявил президент.

Детали

Зеленский отметил, что Китай "больше и мощнее россии, и может играть важную роль в установлении мира" в Украине. Как пишет WSJ, Пекин не осудил вторжение россии и обвинил Соединенные Штаты и их союзников в войне, однако пытался включиться в дипломатию, направленную на мир.

Украинская сторона заявила, что "готова прислушаться" к мнению Китая, но "не согласится ни на одно предложение, которое предусматривает уступку территории". По словам Зеленского, во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином он призвал не поставлять россии оружие или другие технологии. Си в ответ отметил, что Китай не поставляет вооружение рф.

Также президент рассказал о стремлении созвать саммит, чтобы обсудить "Формулу мира" из 10 пунктов, которая предусматривает вывод российских войск с территории Украины. В рамках этого страна работает над тем, чтобы получить поддержку со стороны таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают дружеские отношения с россией и после полномасштабного вторжения.

"(президент россии владимир, - ред.) путин должен знать, что люди ему не подадут руку, что он больше не сидит за столом с серьезными странами, что россия не является частью международных организаций", – подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может быть полезным в достижении мира между Украиной и россией, если он займет четкую и твердую позицию по выводу российских войск со всей территории Украины.

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