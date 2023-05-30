Зеленський назвав умови, за яких посередництво Китаю може бути корисним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може бути корисним у досягненні миру між Україною та росією, якщо він займе чітку та тверду позицію щодо виведення російських військ з усієї території України. Про це він сказав в інтерв’ю Chosun Ilbo, передає УНН.
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«Це правда, що Китай прямо не підтримує позицію України. Щодо власної мирної ініціативи Китаю, ми чітко дали зрозуміти, що «ми цінуємо будь-які зусилля інших країн щодо миру, але наша власна формула миру, наша ініціатива є фундаментальною». Тому що ця війна почалася в Україні і триває тут. Якщо і тільки якщо Китай займе чітку і тверду позицію, що «російські війська повинні вийти з усіх територій в Україні», я думаю, тоді це може бути корисним для нас», - сказав Зеленський.
Доповнення
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заперечила інформацію The Wall Street Journal про те, що спеціальний представник Пекіну з питань Євразії Лі Хуей під час турне Європою закликав до негайного припинення вогню, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій України.