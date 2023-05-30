Китай заперечив, що його спецпреставник закликав визнати окуповані території України російськими

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"Китай своєчасно опублікував інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея.Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він контактував з іншими сторонами, і жодна країна не повідомилв, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє The Wall Street Journal", - сказала Мао Нін.

Раніше

Видання The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників повідомило, що спецпредставник Китаю Лі Хуей, який цього місяця здійснив візити у Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на статтю WSJ, наголосивши, що "будь-який "компромісний сценарій" є "визнанням поразки демократії".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію зі ЗМІ про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій України.