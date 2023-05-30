Китай отрицает, что его спецпредставитель призывал признать оккупированные территории Украины российскими

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"Китай своевременно опубликовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя, обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он контактировал с другими сторонами, и ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает The Wall Street Journal", - сказала Мао Нин.

Ранее

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщило, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй, который в этом месяце совершил визиты в Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства к немедленному прекращению огня в Украине, оставив России часть временно оккупированных территорий.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на статью WSJ, отметив, что "любой "компромиссный сценарий" является "признанием поражения демократии".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию из СМИ о том, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня, оставив россии часть временно оккупированных территорий Украины.