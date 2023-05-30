Зеленский назвал условия, при которых посредничество Китая может быть полезным

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«Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что «мы ценим любые усилия других стран по миру, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной». Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь. Если и только если Китай займет четкую и твердую позицию, что «российские войска должны выйти со всех территорий в Украине», я думаю, тогда это может быть полезным для нас», - сказал Зеленский.

Дополнение

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин опровергла информацию The Wall Street Journal о том, что специальный представитель Пекина по вопросам Евразии Ли Хуэй во время турне по Европе призвал к немедленному прекращению огня, оставив россии часть временно оккупированных территорий Украины.