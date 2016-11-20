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Президент Литви заявила про готовність до будь-яких дій з боку РФ

Президент Литви заявила про готовність до будь-яких дій з боку РФ

Київ • УНН

 • 13441 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Литва готова до будь-яких дій з боку Росії. Про це повідомила президент Литви Даля Грибаускайте відповідаючи на запитання журналіста CNN, передає УНН.

“Кожен може робити припущення, і, можливо, я не маю робити це публічно, але ми готові до всього. Ми знаємо яким непередбачуваним та небезпечним є наш сусід. Але ми звикли жити в такому середовищі. Ми ніколи не повторимо передвоєнної ситуації, ситуації Другої світової війни, коли ми не захищали себе і дозволили російським військам зайти на наші території. Це більше ніколи не повториться. Ми знаємо як жити з цим сусідом”, — сказала вона у відповіді на запитання журналіста щодо планів Володимира Путіна.

Також Д.Грибаускайте зауважила, що Литва робить інвестиції в безпеку країни, в оборонний сектор та міжнародні відносини і ще раз наголосила на тому, що потрібно бути готовими до всього.

Як повідомляв УНН, у Литві починаються навчання НАТО за участю чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн.

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