Президент Литвы заявила о готовности к любым действиям со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Литва готова к любым действиям со стороны России. Об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте отвечая на вопрос журналиста CNN, передает УНН.
"Каждый может делать предположения и, возможно, я не должна делать это публично, но мы готовы ко всему. Мы знаем каким непредсказуемым и опасным является наш сосед. Но мы привыкли жить в такой среде. Мы никогда не повторим предвоенной ситуации, ситуации Второй мировой войны, когда мы не защищали себя и позволили русским войскам зайти на наши территории. Это больше никогда не повторится. Мы знаем как жить с этим соседом", - сказала она в ответ на вопрос журналиста о планах Владимира Путина.
Также Д.Грибаускайте отметила, что Литва делает инвестиции в безопасность страны, в оборонный сектор и международные отношения и еще раз подчеркнула, что нужно быть готовыми ко всему.
Как сообщал УНН, в Литве начинаются учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран.