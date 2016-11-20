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15 марта, 19:03 • 108454 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147986 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126416 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119738 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106502 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102257 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96222 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Президент Литвы заявила о готовности к любым действиям со стороны РФ

Президент Литвы заявила о готовности к любым действиям со стороны РФ

Киев • УНН

 • 13440 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Литва готова к любым действиям со стороны России. Об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте отвечая на вопрос журналиста CNN, передает УНН.

"Каждый может делать предположения и, возможно, я не должна делать это публично, но мы готовы ко всему. Мы знаем каким непредсказуемым и опасным является наш сосед. Но мы привыкли жить в такой среде. Мы никогда не повторим предвоенной ситуации, ситуации Второй мировой войны, когда мы не защищали себя и позволили русским войскам зайти на наши территории. Это больше никогда не повторится. Мы знаем как жить с этим соседом", - сказала она в ответ на вопрос журналиста о планах Владимира Путина.

Также Д.Грибаускайте отметила, что Литва делает инвестиции в безопасность страны, в оборонный сектор и международные отношения и еще раз подчеркнула, что нужно быть готовыми ко всему.

Как сообщал УНН, в Литве начинаются учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран.

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