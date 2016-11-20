Президент Литвы заявила о готовности к любым действиям со стороны РФ

"Каждый может делать предположения и, возможно, я не должна делать это публично, но мы готовы ко всему. Мы знаем каким непредсказуемым и опасным является наш сосед. Но мы привыкли жить в такой среде. Мы никогда не повторим предвоенной ситуации, ситуации Второй мировой войны, когда мы не защищали себя и позволили русским войскам зайти на наши территории. Это больше никогда не повторится. Мы знаем как жить с этим соседом", - сказала она в ответ на вопрос журналиста о планах Владимира Путина.

Также Д.Грибаускайте отметила, что Литва делает инвестиции в безопасность страны, в оборонный сектор и международные отношения и еще раз подчеркнула, что нужно быть готовыми ко всему.

Как сообщал УНН, в Литве начинаются учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран.