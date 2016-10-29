Президент Франції пообіцяв демонтувати табір нелегальних мігрантів в Парижі

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26790 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56263 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71942 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141859 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204512 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192289 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212565 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197204 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152718 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153728 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
88 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 9199 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7351 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 11064 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7482 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10334 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484491 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319808 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381700 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493812 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125097 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184637 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127346 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162067 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185272 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Президент Франції пообіцяв демонтувати табір нелегальних мігрантів в Парижі

Президент Франції пообіцяв демонтувати табір нелегальних мігрантів в Парижі

Київ • УНН

 • 8136 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Табір нелегальних мігрантів, створений ними в північно-західній частині Парижа буде виселений, повідомив президент Франції Франсуа Олланд, під час візиту у департаменті Мен і Луара (захід країни) до одного з центрів з прийому мігрантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Ми демонтували нелегальний табір в Кале і тепер проведемо аналогічну операцію і виселимо табір мігрантів, розташований в Парижі. Ми не потерпимо існування у Франції нелегальних таборів", - сказав Франсуа Олланд. Він додав, що з Парижа мігранти будуть "перевезені в офіційні центри по їх розміщенню", розташовані в різних районах країни. Всього у Франції, як повідомив Олланд, створюється дев'ять тисяч місць для прийому мігрантів.

Президент Франції особливо відзначив, що "французьке населення з розумінням поставилося до подій і ніяких інцидентів не було ні при відправці, ні при прибутті" транспорту з мігрантами.

В рамках врегулювання міграційного кризи на цьому тижні французька влада провела масштабну операцію по переміщенню близько шести тисяч мігрантів з табору, розташованого поруч з містом Кале (північно-західна частина країни). Вони були розміщені в трьох десятках центрів, при цьому мігрантам була надана можливість самим вибрати будь-який з них. Кілька сотень неповнолітніх біженців були поміщені в тимчасовий табір, з якого їх потім переправлять до Великобританії, де вже знаходяться їхні родичі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38