Президент Франції пообіцяв демонтувати табір нелегальних мігрантів в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Табір нелегальних мігрантів, створений ними в північно-західній частині Парижа буде виселений, повідомив президент Франції Франсуа Олланд, під час візиту у департаменті Мен і Луара (захід країни) до одного з центрів з прийому мігрантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Ми демонтували нелегальний табір в Кале і тепер проведемо аналогічну операцію і виселимо табір мігрантів, розташований в Парижі. Ми не потерпимо існування у Франції нелегальних таборів", - сказав Франсуа Олланд. Він додав, що з Парижа мігранти будуть "перевезені в офіційні центри по їх розміщенню", розташовані в різних районах країни. Всього у Франції, як повідомив Олланд, створюється дев'ять тисяч місць для прийому мігрантів.
Президент Франції особливо відзначив, що "французьке населення з розумінням поставилося до подій і ніяких інцидентів не було ні при відправці, ні при прибутті" транспорту з мігрантами.
В рамках врегулювання міграційного кризи на цьому тижні французька влада провела масштабну операцію по переміщенню близько шести тисяч мігрантів з табору, розташованого поруч з містом Кале (північно-західна частина країни). Вони були розміщені в трьох десятках центрів, при цьому мігрантам була надана можливість самим вибрати будь-який з них. Кілька сотень неповнолітніх біженців були поміщені в тимчасовий табір, з якого їх потім переправлять до Великобританії, де вже знаходяться їхні родичі.