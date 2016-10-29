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15 марта, 19:03 • 116434 просмотра

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15 марта, 13:44 • 170453 просмотра

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Президент Франции пообещал демонтировать лагерь нелегальных мигрантов в Париже

Президент Франции пообещал демонтировать лагерь нелегальных мигрантов в Париже

Киев • УНН

 • 8134 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Лагерь нелегальных мигрантов, созданный ими в северо-западной части Парижа будет выселен, сообщил президент Франции Франсуа Олланд во время визита в департамент Мен и Луара (запад страны) в один из центров по приему мигрантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Мы демонтировали нелегальный лагерь в Кале и теперь проведем аналогичную операцию и выселим лагерь мигрантов, расположенный в Париже. Мы не потерпим существование во Франции нелегальных лагерей", - сказал Франсуа Олланд. Он добавил, что из Парижа мигранты будут "перевезены в официальные центры по их размещению", расположенные в разных районах страны. Всего во Франции, как сообщил Ф.Олланд, создается девять тысяч мест для приема мигрантов.

Президент Франции особо отметил, что "французское население с пониманием отнеслось к событиям и никаких инцидентов не было ни при отправке, ни при прибытии" транспорта с мигрантами.

В рамках урегулирования миграционного кризиса на этой неделе французские власти провели масштабную операцию по перемещению около шести тысяч мигрантов из лагеря, расположенного рядом с городом Кале (северо-западная часть страны). Они были размещены в трех десятках центров, при этом мигрантам была предоставлена ​​возможность самим выбрать любой из них. Несколько сотен несовершеннолетних беженцев были помещены во временный лагерь, из которого их потом переправят в Великобританию, где уже находятся их родственники.

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